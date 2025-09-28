acqua pubblica no alla borsa fronte comune tra pd e m5s

"L’acqua non può essere gestita secondo una logica condizionata dalla ricerca del profitto. È un bene pubblico, non è una merce". Parola di Andrea Ferrante, candidato Pd al consiglio regionale nel collegio pisano che dice no all’ipotesi di quotazione in borsa della multiutility. "Non sono d’accordo - aggiunge l’esponente dem - e la Toscana ha una storia di partecipazione e difesa dei diritti: da qui deve arrivare un segnale chiaro. Chiediamo che le attuali società di gestione si trasformino in società in house per garantire il controllo diretto delle comunità locali e la trasparenza necessaria per un bene primario come l’acqua". 🔗 Leggi su Lanazione.it

