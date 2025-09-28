Aci Racing a tutta velocità | oggi le gare
Il sabato dell’Aci Racing Weekend all’ Autodromo ha regalato agli appassionati una giornata intensa, anticipando il gran finale odierno, che chiuderà l’ultimo evento agonistico del calendario motori 2025 dell’ Enzo e Dino Ferrari. Il pubblico ha potuto osservare da vicino i bolidi delle tante categorie in programma, tra Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Sport Prototipi, Velocità Autostoriche, Porsche Carrera Cup Italia, Topjet Formula 2000 e Porsche Taycan Cup, vivendo l’atmosfera delle corse a pochi metri dai box e dalle tribune. "È incredibile vedere i meccanici all’opera e sentire il rombo dei motori così da vicino, un’emozione unica", racconta Luca, appassionato di corse arrivato da Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: racing - tutta
