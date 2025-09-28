Il sabato dell’Aci Racing Weekend all’ Autodromo ha regalato agli appassionati una giornata intensa, anticipando il gran finale odierno, che chiuderà l’ultimo evento agonistico del calendario motori 2025 dell’ Enzo e Dino Ferrari. Il pubblico ha potuto osservare da vicino i bolidi delle tante categorie in programma, tra Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Sport Prototipi, Velocità Autostoriche, Porsche Carrera Cup Italia, Topjet Formula 2000 e Porsche Taycan Cup, vivendo l’atmosfera delle corse a pochi metri dai box e dalle tribune. "È incredibile vedere i meccanici all’opera e sentire il rombo dei motori così da vicino, un’emozione unica", racconta Luca, appassionato di corse arrivato da Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aci Racing a tutta velocità: oggi le gare