Accoltellato al collo per aver difeso due ragazze | arrestato l'aggressore era l'ex
È l'ex di una delle ragazze aggredite a Piazza Sempione il 30enne che la polizia ha arrestato per tentato omicidio. Avrebbe accoltellato alla gola un 37enne intervenuto per difenderle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
