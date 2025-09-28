Accoltella ex moglie figlio e nipote in Germania | arrestato dopo 35 ore di fuga
Si è conclusa con un arresto la fuga del 66enne originario di Licata, protagonista di un’aggressione avvenuta venerdì mattina a Betzdorf, piccolo centro della Germania con circa diecimila abitanti. L’uomo, ricercato dalle forze dell’ordine da più di trentacinque ore, ha contattato direttamente la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
