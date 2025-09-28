Acciaroli vista da Van Gogh e Dalì | le creazioni digitali del Re-Artwork Paolo Baron
Tanta curiosità, sui social per l'idea di Paolo Baron, Re-Artwork che sta ridisegnando il Cilento attraverso lo stile di diversi pittori: servendosi di Photoshop, dei plugin di grafica e dell'intelligenza artificiale, Baron si sta ispirando ad artisti e personaggi che hanno apprezzato il nostro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: acciaroli - vista
La soluzione perfetta per un week end o per le tue vacanze estive. e’ un’elegante struttura situata nel cuore di Acciaroli! ? offre due camere doppie e una quadrupla per un totale di 8 posti letto 2 bagni entrambi con docci - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni, Letta: "Vorrei un Pd netto come quadro di Van Gogh" - "In uno dei passaggi della mia vita politica, un passaggio bello e interessante, dissi una cosa che poi ho lasciato da parte negli anni successivi: vorrei un Pd come un quadro di Van Gogh, ... Da agi.it