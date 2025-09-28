Acciaroli vista da Van Gogh e Dalì | le creazioni digitali del Re-Artwork Paolo Baron

Salernotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanta curiosità, sui social per l'idea di Paolo Baron, Re-Artwork che sta ridisegnando il Cilento attraverso lo stile di diversi pittori: servendosi di Photoshop, dei plugin di grafica e dell'intelligenza artificiale, Baron si sta ispirando ad artisti e personaggi che hanno apprezzato il nostro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

