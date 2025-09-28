Accademia cucina piacentina | cena per i soci con i piatti dei finalisti della Süppéra d’Argint 2025

Ilpiacenza.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Com’era doveroso, “tutti salmi finiscono in gloria” perché com’era convenientemente opportuno, anche i soci dell’Accademia della cucina piacentina hanno potuto degustare, in una riuscita serata, i piatti che sono stati protagonisti della finale per l’assegnazione della Süppéra d’Argint 2025. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accademia - cucina

L’Accademia della cucina piacentina incontra la cucina di qualità dell’Antica Corte

Accademia italiana di cucina, i premiati

Accademia della cucina, prima cena dell’anno - Medicina dell'Accademia Italiana della Cucina ha festeggiato il nuovo anno con una cena al ristorante UinaUino, rinomato per la qualità dei vini e della ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Accademia della cucina, cena per intenditori tra classicità e innovazione - Per la penultima conviviale dell’anno, infatti, il delegato Andrea Stanzani ha scelto di condurre gli accademici al ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Accademia Cucina Piacentina Cena