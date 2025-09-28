Furono soltanto 33 i giorni di pontificato di Giovanni Paolo I È stato l’anno dei tre papi, Paolo VI, Giovanni Paolo I e poi Giovanni Paolo II. Dei tre, uno fu il breve pontificato di Albino Luciani, trovato morto il 28 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 28 settembre, la misteriosa morte di Papa Luciani