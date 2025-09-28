Accadde oggi 28 settembre 1938 | Quando a Monaco Mussolini fu indicato come il salvatore della pace europea

L’Europa sull’orlo del baratro. Il 28 settembre 1938, a Monaco di Baviera, andava in scena uno di quei momenti che la Storia, per pudore, preferirebbe dimenticare. In una città addobbata a festa, con le bandiere rosse e le svastiche che coprivano balconi e piazze, si riunirono i padroni del destino d’Europa: Adolf Hitler, Benito Mussolini, Neville Chamberlain e Édouard Daladier. Il dramma che li aveva convocati si chiamava Cecoslovacchia. Una giovane nazione, nata appena vent’anni prima dalle ceneri della Grande Guerra, rischiava di sparire ancor prima di consolidarsi. La Germania nazista pretendeva i Sudeti, una regione industriale e strategica, abitata da tre milioni di tedeschi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

