Abusivismo a San Felice Circeo due sequestri dalla Polizia Locale

Latinatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati convalidati dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Latina i due sequestri operati dalla Polizia Locale di San Felice Circeo nell’ambito delle attività di vigilanza edilizia e controllo del territorio.I sequestri eseguiti durante la scorsa settimana hanno fatto emergere. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abusivismo - felice

abusivismo san felice circeoRitanna Armeni. "Il Circeo fu uno shock. Rosaria e Donatella massacrate perché libere" - La giornalista, scrittrice e femminista torna su quanto accaduto allora e su oggi. Lo riporta huffingtonpost.it

abusivismo san felice circeoSan Felice Circeo, continui episodi di violenza: chiuso un locale su disposizione della Questura - Chiuso per 15 giorni un locale a San Felice Circeo dopo gravi episodi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico. Si legge su latinaquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Abusivismo San Felice Circeo