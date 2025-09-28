Abodi ammette | Serve un nuovo San Siro moderno Israele? lo sport deve unire

Abodi al Ferrara Sport Festival, le parole del Ministro dello Sport sul futuro dello stadio di Milano e sulla vicenda Israele-UEFA. Nel corso del Ferrara Sport Festival, prima edizione della rassegna organizzata dal Comune emiliano, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha affrontato due temi di grande attualità: il futuro di San Siro per Inter e Milan e l’ eventuale sospensione di Israele dalle competizioni UEFA. SUL NUOVO STADIO – «Mi auguro che ci sia finalmente un nuovo stadio, moderno e accessibile e funzionale, che rispecchi la trasformazione della città. Lo sport a Milano ha ancora margini di miglioramento, e lo stadio deve essere l’emblema. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Abodi ammette: «Serve un nuovo San Siro moderno. Israele? lo sport deve unire»

In questa notizia si parla di: abodi - ammette

Da qui, da questo palco, con le stelle dello sport ferrarese di ieri e di oggi, con il ministro Andrea Abodi e l’assessore Francesco Carità , candidiamo ufficialmente #Ferrara a Capitale europea dello Sport. Ce lo meritiamo e abbiamo tutte le carte in regola per ri - facebook.com Vai su Facebook

Stadi nuovi, Abodi: “Tra oggi e domani il nome del commissario” - Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha fatto il punto su alcuni dei temi caldi legati alle infrastrutture sportive italiane, a margine della cerimonia di inaugurazione del Ferrara ... Come scrive calciolecce.it

Abodi: "Olimpiadi? Lavoriamo anche per ciò che resterà. San Siro è storia, non prospettiva" - Siamo arrivati, il 6 febbraio 2026 è domani e i pochi giorni che mancano corrono ben oltre le 24 ore". Scrive adnkronos.com