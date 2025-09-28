Abbandono di rifiuti Il gip sequestra furgone | Usato per gli scarti

Senza alcuna autorizzazione, con quel furgone avevano portato rifiuti sino a ridosso della stazione ecologica di Hera Nord in via Albe Steiner. Per questa ragione il gip Federica Lipovscek, da richiesta della procura sulla base delle verifiche della polizia locale, ha disposto il sequestro preventivo di un Fiat Ducato in uso a un 21enne e a una 22enne nati a Fermo. Tutto è scattato da un controllo del 29 ottobre 2024 in un’area di parcheggio, là dove gli agenti avevano notato cumuli di materiali abbandonati. Vedi tettoie, parti di veicoli, sezioni di isolante edile e imballaggi. La polizia locale era tornata sul posto anche il 7 novembre successivo e vi aveva trovato rifiuti domestici oltre a grossi sacchi contenenti materiali plastici e di imballaggio provenienti sempre dall’edilizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

