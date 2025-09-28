Abbandonano rifiuti in strada e nei parchi | multe per 4.500 euro

Nell’ultima settimana la Polizia Locale di Rezzato ha intensificato i controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti urbani, concentrandosi in particolare sulle aree più sensibili e sui punti dove in passato erano stati segnalati comportamenti illegali. L’attività ha portato all’elevazione di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: abbandonano - rifiuti

Capannoli, abbandonano rifiuti sul ciglio della strada e nei cestini pubblici: multati

Abbandonano rifiuti per strada: beccati con le telecamere e multati

Abbandonano rifiuti per strada: beccati con le telecamere e multati

Beccati dalle telecamere mentre abbandonano rifiuti in strada: a Ercolano non c’è spazio per chi devasta il territorio. Arrivano come pirati, in piedi su un’apecar lanciata a tutta velocità, e sembra mancare solo la bandiera nera. Si fermano all’improvviso, scaric - facebook.com Vai su Facebook

Rifiuti abbandonati nei parchi. I dati dell’indagine Park Litter di Legambiente in azione con Puliamo il Mondo - Di Legambiente I rifiuti abbandonati non risparmiano neanche i parchi urbani. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cinque tonnellate di rifiuti abbandonate in strada e rimosse dall’Asia a Napoli - Oltre cinque tonnellate di rifiuti abbandonate in strada e rimosse dagli operatori dell'Asia a Napoli: l'intervento si era reso necessario in piazza Giuseppe Di Vittorio, alle porte di Capodichino, ... Da fanpage.it