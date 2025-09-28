A Venezia ragazzini multati perché giocano a calcio La loro lettera al sindaco | Cellulare no pallone nemmeno Come dobbiamo crescere?

Quattordici genitori, all'isola di Murano, hanno ricevuto una convocazione presso la stazione dei Carabinieri locali, con sanzioni da 50 euro ciascuna, per aver consentito ai propri figli, di età compresa tra i 12 e i 13 anni, di disputare una partita di calcio in un'area pubblica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Partita di calcio in «campo» a Murano, multati quattordici ragazzini. Don Roberto Donadoni: «Finché ci sono bambini che giocano nei campi, allora Venezia è viva»

I 50 euro di multa comminati ai 14 ragazzini e ai rispettivi genitori dai carabinieri nei giorni scorsi a Murano (Venezia) per aver giocato a calcio alle Fondamenta Venier, ignorando il divieto imposto dal regolamento comunale, continuano a scatenare il dibattito. - facebook.com Vai su Facebook

Venezia, i ragazzini multati perché giocano a calcio a Murano scrivono al sindaco: «Come dobbiamo crescere? Vogliamo più spazi verdi» - La loro insegnante ha colto l'occasione per una lezione di educazione civica: «Ho spiegato che i carabinieri hanno fatto il loro dovere ma li ho invitati a far sentire la loro voce per modificare il r ... msn.com scrive

Multa ai ragazzini che giocano a calcio a Venezia, l'ex attaccante Paolo Poggi: «Pensino ai borseggiatori. Le partite nelle calli tra i miei ricordi cari» - Poggi, già dirigente del Venezia, è cresciuto in laguna: «Da piccoli imparavamo in strada a fare squadra. Lo riporta msn.com