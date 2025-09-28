A Udine la grande fotografia di Guido Guidi
Dal 27 settembre 2025 al 6 gennaio 2026 i Civici Musei di Udine presentano a Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea la mostra “Guido Guidi. Col tempo, 1956-2024”, un’ampia retrospettiva dedicata a uno dei protagonisti assoluti della fotografia italiana e internazionale, a cura di Simona Antonacci, Pippo Ciorra e Antonello Frongia, realizzata in collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma e con l’Archivio Guido Guidi. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 27 settembre alle ore 11 a Casa Cavazzini, alla presenza di Guido Guidi. Sarà l’occasione per ascoltare dalla voce viva dei protagonisti come è nata la mostra e in che modo si è scelta la linea di lettura, che parte proprio dallo studio dell’artista. 🔗 Leggi su Udine20.it
