A tempo scaduto esplode la gioia granata Il Pontedera riparte con tre punti d’oro

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PONTEDERA 2 FORLI’ 1 PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Paolieri, Pretato, Vona, Perretta; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (38’ st Faggi), Ianesi (11’ st Polizzi); Battimelli (11’ st Andolfi). A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto. All. Menichini FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti (30’ st Saporetti), Pellizzari, Elia, Ercolani; Scorza (11’ st Franzolini), Menarini, De Risio (18’ st Ripani); Macrì, Manuzzi (11’ st Petrelli), Farinelli (1’ st Coveri). A disp: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Graziani. All. Miramari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

a tempo scaduto esplode la gioia granata il pontedera riparte con tre punti d8217oro

© Sport.quotidiano.net - A tempo scaduto esplode la gioia granata. Il Pontedera riparte con tre punti d’oro

In questa notizia si parla di: tempo - scaduto

Almaviva, tempo scaduto: la protesta riparte con un sit in davanti alla presidenza della Regione

Gaza, il tempo è scaduto: 25 Paesi (tra cui l’Italia) chiedono la fine della guerra. In Belgio due soldati israeliani finiscono sotto inchiesta

Tempo scaduto, Ue col fiato sospeso sui dazi Usa al 15%. Il testo potrebbe slittare, sui vini per ora nessuna esenzione

Cerca Video su questo argomento: Tempo Scaduto Esplode Gioia