A Tel Aviv centinaia di persone in piazza per chiedere la fine della guerra a Gaza – Video
A Tel Aviv migliaia di persone hanno manifestato chiedendo un accordo che ponga fine alla guerra a Gaza. La protesta si è svolta mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu si prepara a incontrare il presidente statunitense Donald Trump, appuntamento considerato rilevante per le prospettive diplomatiche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Milano, centinaia di persone al corteo pro Pal: "Via gemellaggio con Tel Aviv"
Gaza, centinaia di arresti a Londra durante le proteste pro-Pal | A Tel Aviv le famiglie degli ostaggi in piazza: in migliaia contro la guerra
la Repubblica. . Centinaia di riservisti israeliani si sono riuniti il 2 settembre a Tel Aviv per annunciare che non continueranno a combattere in quella che considerano una “guerra illegale” che il loro governo sta conducendo nella Striscia di Gaza. "Consideria - facebook.com Vai su Facebook
Tel Aviv, 350mila di persone in piazza per gli ostaggi - Almeno 350mila persone si sono radunate nella “piazza degli ostaggi” di Tel Aviv per chiedere la fine del conflitto a Gaza e il rilascio dei rapiti da Hamas ... Si legge su tg24.sky.it
