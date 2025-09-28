A Tel Aviv centinaia di persone in piazza per chiedere la fine della guerra a Gaza – Video

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tel Aviv migliaia di persone hanno manifestato chiedendo un accordo che ponga fine alla guerra a Gaza. La protesta si è svolta mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu si prepara a incontrare il presidente statunitense Donald Trump, appuntamento considerato rilevante per le prospettive diplomatiche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

