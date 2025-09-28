A spasso tra i tesori dell’Art Bonus Successo per ’Patrimoni in cammino’

Quattro passi nell’acropoli, alla scoperta dei tesori d’arte restaurati con l’Art Bonus. Grande partecipazione, ieri mattina per la prima tappa di “Patrimoni in cammino“, l’iniziativa del Comune in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio dedicata al tema “Architetture: l’arte di costruire“. Oltre trenta persone hanno così preso parte primo dei due percorsi ideati per far conoscere i beni restaurati grazie al progetto Art Bonus Perugia. Ad accompagnare i partecipanti, Vanessa Squadroni della Soprintendenza, insieme al personale della struttura e allo staff Art Bonus Perugia con Simona Cortona, Stefano Barcaccia, Eugenia Di Filippo e Erminia Battista, ideatrice del Piedibus del Benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

