Il prossimo 1° ottobre 2025, Roma diventerà il punto di riferimento per imprenditori, manager e professionisti con la seconda edizione del Forum delle Eccellenze 2025, in programma presso il prestigioso Salone delle Colonne (Piazza G. Marconi 26c – EUR). L'iniziativa, promossa da Invictus Spa e Studio Saperessere Srl, nasce con l'obiettivo di offrire strumenti concreti, relazioni di valore e visioni innovative per affrontare le sfide della crescita, dell'innovazione e della competitività nazionale ed internazionale. La giornata si aprirà alle 9:30 con l'accreditamento e i saluti istituzionali, per poi proseguire con un ricco programma di tavole rotonde, panel tematici e testimonianze dirette da parte di esperti provenienti dal mondo della consulenza, della finanza, ed un prestigioso parterre Istituzionale I temi al centro del Forum Durante l'evento verranno affrontati i principali driver di sviluppo per le imprese italiane: Internazionalizzazione e mercati esteri: strategie per crescere oltreconfine e sfruttare le opportunità di supporto pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Roma il Forum delle Eccellenze 2025