A rischio posti di lavoro | i sindacati protestano davanti alla sede dell' Ulss 6 Euganea

Domani 29 settembre alle 15 Cgil Cgil Cisl e Uil organizzano un presidio davanti alla sede dell'Ulss 6 Euganea di via Scrovegni a Padova. Ecco le motivazioni: «Dal primo ottobre, ossia tra pochissimi giorni - dicono in una nota le tre sigle sindacali – l'Ulss 6 Euganea avvierà un nuovo appalto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: rischio - posti

Crisi Riello, la multinazionale Carrier conferma di voler vendere: 160 posti di lavoro a rischio

Dopo la tempesta sull’edilizia milanese, in Lombardia si teme l’effetto dazi: a rischio 35mila posti di lavoro

Auto, rinunciare al Green deal può costare caro: senza stop a benzina e diesel conto da 90 miliardi e un milione di posti di lavoro a rischio

Bullismo, adulti sottovalutano la “presa in giro”. I posti più a rischio: bagni, cortili e mezzi di trasporto. Un’indagine promossa dal progetto Bullifree, e divulgata dall’ANSA, ha coinvolto oltre 3.000 studenti, 1.700 genitori e 640 tra docenti e personale scolastico d - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro, “aziende in crisi e dazi 10mila posti a rischio”. Vertice in Campidoglio https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/08/news/occupazione_lazio_10mila_posti_a_rischio_vertice_campidoglio-424833315/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Ex Ilva, la preoccupazione dei sindacati: “Pronti a difendere Cornigliano” - Insomma, ci sono le premesse per un autunno (e non solo) piuttosto caldo, con mobilitazioni a difesa del lavoro. Secondo ilsecoloxix.it

Anffas Grottammare a rischio:: "Servizi e posti di lavoro da salvare" - Nei giorni scorsi i sindacati Fp Cgil e Fisascat Cisl hanno lanciato un allarme per il rischio esclusione della Fondazione Anffas di Grottammare dall’Associazione Nazionale Anffas. Lo riporta ilrestodelcarlino.it