Si accende la polemica sui rifiuti abbandonati lungo la Circonvallazione di Altopascio, nel tratto che ricade nel territorio comunale di Castelfranco di Sotto. Dopo la lettera del Comune pisano, che ha ribadito di non dover pagare la pulizia della strada – competenza della Provincia di Lucca – arriva la replica della sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio. "Non è una questione politica, ma di buonsenso. che a quanto pare si è perso – afferma D’Ambrosio – Il Comune di Altopascio e Ascit tengono pulito da anni il tratto che ricade nel nostro paese, fino al Valico. Da lì in poi si entra nel territorio di Castelfranco e della Provincia di Pisa, ed è evidente a tutti in quali condizioni versa quella parte di strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "A quanto pare si è perso il buonsenso"