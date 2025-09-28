A quanto pare si è perso il buonsenso
Si accende la polemica sui rifiuti abbandonati lungo la Circonvallazione di Altopascio, nel tratto che ricade nel territorio comunale di Castelfranco di Sotto. Dopo la lettera del Comune pisano, che ha ribadito di non dover pagare la pulizia della strada – competenza della Provincia di Lucca – arriva la replica della sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio. "Non è una questione politica, ma di buonsenso. che a quanto pare si è perso – afferma D’Ambrosio – Il Comune di Altopascio e Ascit tengono pulito da anni il tratto che ricade nel nostro paese, fino al Valico. Da lì in poi si entra nel territorio di Castelfranco e della Provincia di Pisa, ed è evidente a tutti in quali condizioni versa quella parte di strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pare - perso
? San Cleofa. 25 Settembre Tutto è perduto, la città ha perso la sua luce, il suo splendore, dietro a noi pare che siano rimaste solo le macerie di un sogno che è crollato un venerdì pomeriggio. Si torna a casa, mesti, pensierosi, incerti sul futuro. Poi succede - facebook.com Vai su Facebook
Cleofa. L'incontro inaspettato sulla via che riaccende sogni e speranze (a cura di Matteo Liut) Tutto è perduto, la città ha perso la sua luce, il suo splendore, dietro a noi pare che siano rimaste solo le macerie di un sogno che è crollato un venerdì pomeriggio. S - X Vai su X
"A quanto pare si è perso il buonsenso" - Si accende la polemica sui rifiuti abbandonati lungo la Circonvallazione di Altopascio, nel tratto che ricade nel territorio comunale ... Secondo msn.com