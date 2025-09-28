Nel cuore dell’acropoli è nata la “ Cittadella della Musica “. Diventa realtà il sogno di ’ Ars et Labor ’, l’associazione culturale che da anni insegue la missione di condividere la bellezza della musica classica con il pubblico, senza barriere o steccati ufficiali, attraverso prove aperte, concerti e gli eventi de ’L’Altro Festival’. L’originale progetto è stato appena inaugurato nel magnifico spazio di via Imbriani 2, che il Comune ha assegnato attraverso un bando all’associazione per lo svolgimento delle sue attività. "Finalmente abbiamo una sede dove tutti potranno assistere a prove pubbliche, concerti, introduzioni all’ascolto e seguire lezioni di strumento o masterclass. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Perugia Nasce la Cittadella della Musica