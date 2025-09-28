A Perugia Nasce la Cittadella della Musica
Nel cuore dell’acropoli è nata la “ Cittadella della Musica “. Diventa realtà il sogno di ’ Ars et Labor ’, l’associazione culturale che da anni insegue la missione di condividere la bellezza della musica classica con il pubblico, senza barriere o steccati ufficiali, attraverso prove aperte, concerti e gli eventi de ’L’Altro Festival’. L’originale progetto è stato appena inaugurato nel magnifico spazio di via Imbriani 2, che il Comune ha assegnato attraverso un bando all’associazione per lo svolgimento delle sue attività. "Finalmente abbiamo una sede dove tutti potranno assistere a prove pubbliche, concerti, introduzioni all’ascolto e seguire lezioni di strumento o masterclass. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: perugia - nasce
Superlega, nasce la Sir Susa Scai Perugia
Superlega, nasce la Sir Susa Scai Perugia . Nuovo nome e spinta per la squadra di Sirci
In via della Pescara nasce un nuovo progetto di inclusione lavorativa #perugia - facebook.com Vai su Facebook
https://quotidianodellumbria.it/perugia/blindo360-apre-a-perugia-sicurezza-completa-per-case-e-uffici/… Nasce a #Perugia un nuovo polo commerciale, che riunisce quattro realtà umbre specializzate in sistemi di protezione per abitazioni e ambienti di lavoro - X Vai su X
A Perugia Nasce la Cittadella della Musica - Uno spazio per tutti con lezioni, masterclass , concerti e prove aperte ... Scrive msn.com