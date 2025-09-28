Se non seguite Damiano David per la sua musica, ci sono buone probabilità che lo facciate per i suoi look. Fin dai tempi dei Måneskin, il cantante romano ha sempre sperimentato con il suo guardaroba, cambiando spesso stile e sostenendo designer più o meno noti. Per la sua data parigina, però, Damiano ha deciso di andare a colpo sicuro, indossando tre abiti Valentino creati direttamente dal direttore creativo Alessandro Michele. Praticamente un’asse artistica tutta romana. Per il primo look, David e Michele hanno scelto una giacca doppiopetto con revers a lancia in grain de poudre nero, una camicia con sciarpa in crêpe de chine a macro-pois nero e verde e un pantalone in grain de poudre di lana nera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Parigi Damiano David ha fatto all-in di look Valentino