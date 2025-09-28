A Padova i due terzi delle polveri sottili arrivano dalle caldaie domestiche
Si è svolta a Padova la nona edizione della “Giornata dell’Impiantista” organizzata da Cna Padova e Rovigo per accompagnare in un percorso alla scoperta delle nuove tecnologie, delle normative di riferimento e delle sfide del mercato le imprese associate attive in un settore che occupa in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: padova - terzi
Larissa Iapichino salta 6,86 al Palaindoor di Padova: è la terza miglior misura mondiale del 2025 - facebook.com Vai su Facebook
A Padova i due terzi delle polveri sottili arrivano dalle caldaie domestiche - Daniele Donà presidente degli impiantisti di Cna: «Avere tecnici preparati adegu ... Si legge su padovaoggi.it