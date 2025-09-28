A ottobre in tv la serie di Gordon Ramsey | protagonista un ristorante stellato sannita

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un viaggio culinario (e molto di più) tra Europa, Stati Uniti e America Latina. Su Apple TV+ il 10 ottobre arriva ‘ Knife Edge, Chasing Michelin Stars ’, docu-serie in otto episodi prodotta da Gordon Ramsay che svela i retroscena della più ambita sfida gastronomica: conquistare – o mantenere – le stelle Michelin. Il racconto è affidato a Jesse Burgess, volto di Topjaw, che accompagna lo spettatore nelle cucine di alcuni tra i ristoranti più influenti al mondo. Non ci sono scenari da ‘cucine da incubo’: questa volta Ramsay resta dietro le quinte per dare spazio a chi vive quotidianamente la ricerca, la creatività e l’ossessione per la perfezione, elementi che scandiscono la vita dell’alta ristorazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

a ottobre in tv la serie di gordon ramsey protagonista un ristorante stellato sannita

© Anteprima24.it - A ottobre in tv la serie di Gordon Ramsey: protagonista un ristorante stellato sannita

In questa notizia si parla di: ottobre - serie

Fauda 5, la strage del 7 Ottobre in una serie tv

“Il Mostro”: la serie Netflix sul caso di Firenze arriva il 22 ottobre (Teaser)

Attore di severance interpreta un serial killer reale nel teaser della nuova serie di ottobre

Apple TV Plus, in arrivo docuserie di Gordon Ramsay sul mondo delle stelle Michelin - serie in 8 puntate è intitolata “Knife Edge: Chasing Michelin Stars” e segue chef d’élite in alcuni d ... Da macitynet.it

Serie Tv in USA Ottobre 2025 - Le schede complete con recensione, trailer e trame delle serie Tv a Ottobre 2025. Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Tv Serie Gordon