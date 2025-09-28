A ottobre in tv la serie di Gordon Ramsey | protagonista un ristorante stellato sannita

Tempo di lettura: 2 minuti Un viaggio culinario (e molto di più) tra Europa, Stati Uniti e America Latina. Su Apple TV+ il 10 ottobre arriva ‘ Knife Edge, Chasing Michelin Stars ’, docu-serie in otto episodi prodotta da Gordon Ramsay che svela i retroscena della più ambita sfida gastronomica: conquistare – o mantenere – le stelle Michelin. Il racconto è affidato a Jesse Burgess, volto di Topjaw, che accompagna lo spettatore nelle cucine di alcuni tra i ristoranti più influenti al mondo. Non ci sono scenari da ‘cucine da incubo’: questa volta Ramsay resta dietro le quinte per dare spazio a chi vive quotidianamente la ricerca, la creatività e l’ossessione per la perfezione, elementi che scandiscono la vita dell’alta ristorazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

