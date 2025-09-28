A Montegranaro Il Trodica dovrà fare un pressing feroce Occhi puntati sulla fase difensiva

"Ci attende l’ennesima partita difficile, il Montegranaro è una squadra esperta con individualità di spicco". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, teme questa trasferta anche se l’obiettivo è tornare a casa con i 3 punti. "Dovremo avere l’atteggiamento giusto, essere lucidi sotto rete ancor più delle ultime volte. Dovremo prendere alti i loro giocatori – spiega il tecnico – attuando un pressing feroce ma nel contempo mettere in atto quelle soluzioni preventive per evitare di prendere dei contropiedi". Il Montegranaro si presenta con un attacco da prendere con le pinze. "È uno dei migliori dell’Eccellenza perché non tutti possono contare contemporaneamente su Jallow, Tonuzi e Albanesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

