A Minturno il raduno interregionale Lazio dell’associazione nazionale dei carabinieri

Per tutto il week end, a Minturno e Scauri di Minturno, si è svolto il VI raduno interregionale Lazio dell’associazione nazionale dei carabinieri, organizzato dall’associazione stessa con il patrocinio dell’arma e del Comune, oltre che della Regione Lazio e della Provincia di Latina. Al termine. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: minturno - raduno

Deposizione della Corona al Monumento ai Caduti presso la Villa comunale di Minturno VI Raduno Interregionale Lazio dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Minturno - Scauri, 26-28 settembre) Gerardo Stefanelli, Sindaco Minturno Elisa Ve - facebook.com Vai su Facebook

Minturno e Scauri ospitano il VI Raduno Interregionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Dal 26 al 28 settembre Minturno e Scauri ospitano il VI Raduno Interregionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri con cerimonie, concerti, esibizioni e il Villaggio della Legalità. Riporta latinaquotidiano.it