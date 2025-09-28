A Minturno il raduno interregionale Lazio dell’associazione nazionale dei carabinieri

Per tutto il week end, a Minturno e Scauri di Minturno, si è svolto il VI raduno interregionale Lazio dellassociazione nazionale dei carabinieri, organizzato dall’associazione stessa con il patrocinio dell’arma e del Comune, oltre che della Regione Lazio e della Provincia di Latina. Al termine. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

