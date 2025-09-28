A Milano il docufilm Berlinguer | a love story
Il prossimo lunedì 29 settembre 2025, alle 18.30, l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia ospiterà la proiezione di Berlinguer: a love story, il docufilm scritto e diretto da Pierpaolo Farina con musiche originali di Emanuele Fasano. Un appuntamento che intreccia memoria politica e racconto civile, portando a Milano un’opera che negli ultimi mesi ha raccolto riconoscimenti internazionali, dal Los Angeles Film and Documentary Awards al Madonie Film Festival, fino al Festival del Cinema di Cefalù e al BARCIFF Barcelona Film Festival. Il film offre uno sguardo intimo sulla figura di Enrico Berlinguer, leader del Partito comunista italiano, attraverso immagini d’archivio, testimonianze e narrazioni inedite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: milano - docufilm
