A me il tuo distacco mi eccita Una formazione che parte da lontano | Guillermo Mariotto senza freni su Francesca Fialdini a Ballando con le stelle

“A me il tuo distacco mi eccita”. La nuova stagione di Ballando con le stelle è appena cominciata ma Guillermo Mariotto è già inarrestabile con i suoi giudizi surreal i e a tratti incomprensibili. Alberto Matano, qualche sedia più in là, lo prende bonariamente (ma non troppo) in giro e intanto lo stilista si scatena con giri di parole e commenti spiazzanti. Come quelli rivolti a Francesca Fialdini, senza dubbio una delle rivelazioni della prima puntata, che per altro ha sbancato in coppia con Giovanni Pernice conquistando sia il voto della giuria che del pubblico. Il commento hot di Mariotto sulla Fialdini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A me il tuo distacco mi eccita. Una formazione che parte da lontano”: Guillermo Mariotto senza freni su Francesca Fialdini a “Ballando con le stelle”

