A house of dynamite il nuovo film di Kathryn Bigelow dal cinema a Netflix
(askanews) – Il trailer di A house of dynamite, film che segna il ritorno alla regia della regista premio Oscar Kathryn Bigelow. L’opera presentata in anteprima in concorso alla 82 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica sarà disponibile in cinema selezionati dall’8 ottobre e dal 24 ottobre solo su Netflix. Il film torna a parlare di guerra, come nei precedenti lavori della regista The hurt locker e Zero dark Thirty: quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: house - dynamite
Kathryn Bigelow a Venezia 2025: ecco la prima foto di A House of Dynamite, thriller Netflix sulla Casa Bianca
Rebecca ferguson protagonista in a house of dynamite, il thriller politico di netflix
A House of Dynamite: la prima immagine di Rebecca Ferguson nel film di Kathryn Bigelow
«Mi sono trovata a dover prendere decisioni in una situazione estrema, dove ogni errore poteva essere fatale. » Così Rebecca Ferguson racconta il suo ruolo nel nuovo film diretto da Kathryn Bigelow, A House of Dynamite, che dopo aver conquistato il pubblic - facebook.com Vai su Facebook
Dalla regista di "Zero Dark Thirty". Kathryn Bigelow è tornata con un film ad alta tensione: su Netflix dal 24 Ottobre (da mercoledì 8 nei nostri "cinema selezionati") arriverà A HOUSE OF DYNAMITE, con Rebecca Ferguson e Idris Elba ? TRAILER : https://yout - X Vai su X
È uscito il trailer di A House of Dynamite , il nuovo, attesissimo film di Kathryn Bigelow - A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow (finalmente tornata a dirigere dopo un lunghissimo sabbatico di otto anni), arriverà nelle sale il 10 ottob ... Lo riporta rivistastudio.com
A House of Dynamite: trailer dell’atteso nuovo film di Kathryn Bigelow - È disponibile online il trailer ufficiale del nuovo, attesissimo film diretto dalla premio Oscar Kathryn Bigelow A House of Dynamite ... Come scrive cinefilos.it