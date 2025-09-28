A Francavilla nasce la stanza rosa | un rifugio sicuro per le vittime di violenza di genere
Un nuovo presidio di ascolto e protezione per le vittime di violenza di genere: è la ‘stanza rosa’, che nasce presso la stazione dei Carabinieri di Francavilla al Mare: uno spazio accogliente e riservato progettato per offrire sostegno, sicurezza e ascolto qualificato a donne, minori e persone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: francavilla - nasce
