A Francavilla nasce la stanza rosa | un rifugio sicuro per le vittime di violenza di genere

28 set 2025

Un nuovo presidio di ascolto e protezione per le vittime di violenza di genere: è la ‘stanza rosa’, che nasce presso la stazione dei Carabinieri di Francavilla al Mare: uno spazio accogliente e riservato progettato per offrire sostegno, sicurezza e ascolto qualificato a donne, minori e persone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

