Dopo le polemiche della scorsa settimana, torna questo pomeriggio, domenica 28 settembre, l’appuntamento con Domenica In, in onda in diretta dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, con Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Spettacolo, attualità e cronaca saranno i temi della puntata. Anticipazioni e ospiti del 28 settembre 2025. Mara Venier aprirà il programma con un’intervista ad Enrico Brignano, in studio per presentare il suo nuovo show teatrale I 7 Re di Roma. Come da tradizione, spazio anche al racconto della prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, con le emozioni dei concorrenti e dei volti noti del programma, tra cui Beppe Convertini, Andrea Delogu, Carolyn Smith, Simone Di Pasquale e Rossella Erra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A Domenica In i genitori di Paolo, il 14enne suicida vittima di bullismo. Spazio anche a Garlasco