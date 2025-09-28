A Domenica In i genitori di Paolo il 14enne suicida vittima di bullismo Spazio anche a Garlasco
Dopo le polemiche della scorsa settimana, torna questo pomeriggio, domenica 28 settembre, l’appuntamento con Domenica In, in onda in diretta dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, con Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Spettacolo, attualità e cronaca saranno i temi della puntata. Anticipazioni e ospiti del 28 settembre 2025. Mara Venier aprirà il programma con un’intervista ad Enrico Brignano, in studio per presentare il suo nuovo show teatrale I 7 Re di Roma. Come da tradizione, spazio anche al racconto della prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, con le emozioni dei concorrenti e dei volti noti del programma, tra cui Beppe Convertini, Andrea Delogu, Carolyn Smith, Simone Di Pasquale e Rossella Erra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: domenica - genitori
Befane Summer Village, sabato e domenica il gran finale con il torneo di biliardino per genitori e figli
Quello che è successo domenica è solo l'ennesimo caso, e il primo della stagione, in cui un genitore porta la violenza sul campo da calcio su cui si allena il figlio. Ne abbiamo parlato con Alessandro Crisafulli, fondatore di Scuola Genitori Sportivi
Quanto costa oggi portare la famiglia a pranzo fuori la domenica? @follower tra il caro vita, le bollette che salgono e i prezzi dei ristoranti sempre più alti, per tanti nonni, genitori e figli il pranzo della domenica è diventato un lusso da rimandare. Ma la verità è c - facebook.com Vai su Facebook
Domenica in punta sulla cronaca, dai genitori di Paolo Mendico alle ultime sul caso Garlasco: tutte le anticipazioni di domenica 28 settembre - Nella seconda puntata Mara Venier accoglie i genitori del 15enne suicida dopo atti di bullismo. Come scrive affaritaliani.it
Suicidio Paolo Mendico a Latina, rabbia della madre del 14enne dopo il funerale: "Solo un compagno di scuola" - Lo sfogo della madre di Paolo Mendico: "Al funerale non c'era nessuno". Segnala virgilio.it