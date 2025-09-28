A Colle c’è ‘Bada che Gota’ Festival enogastronomico giunto alla terza edizione

Domenica 5 ottobre, a Colle Alta, torna per la sua terza edizione ‘Bada che Gota’, il festival enogastronomico della gota cotta. Un evento che coniuga l’orgoglio gastronomico locale, la musica dal vivo, l’artigianato e l’arte del vetro, il tutto condito da quel certo spirito colligiano. Al centro il prodotto tipico di Colle, la gota cotta, appunto. È un’opera della norcineria tradizionale di Colle a base di guancia di maiale (la gota) che viene lessata e condita con sale, pepe, spezie e aromi e consumata fresca. Dalle 11 del mattino fino al dopo cena, l’intero centro storico, da Piazza Duomo al Baluardo, sarà teatro di una lunga e saporita giornata ad ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

