A Città di Castello si apre la caccia al tartufo

AGI - Tutti pazzi per la 'trifola', il prelibato tartufo bianco tanto desiderato da 'cavatori' e buongustai. Città di Castello (Perugia), una fra le capitali nazionali del prelibato e profumato prodotto della terra, è ai nastri di partenza della stagione di raccolta autunnale e invernale che, calendario alla mano, si apre domani, domenica 28 settembre in Umbria, ultima domenica del mese. Appuntamento da non perdere la '45esima edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato', da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre nel centro storico di Città di Castello. Se c'è un posto unico in Italia dove si respira il profumo e si mangia tartufo tutto l'anno, nelle sue irresistibili quattro varianti stagionali, dove nasce una trifola su tre che arriva sulle tavole di tutto il mondo grazie agli oltre 1.

