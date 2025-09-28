A che ora Olimpia Milano-Brescia oggi Supercoppa Italiana basket 2025 | orario finale tv programma streaming
Si assegna il primo trofeo stagionale ovvero la Supercoppa Italiana di basket! Oggi domenica 28 settembre alle ore 18:00 all’Unipol Forum di Assago l’ EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia si contendono la vittoria di questa competizione che apre la nuova annata, in vista dell’avvio della Serie A previsto il prossimo weekend. L’EA7 Emporio Armani ha piegato la Virtus Bologna al termine di una battaglia conclusasi all’overtime (86-93), trascinata dai 23 punti di Shavon Shields e dai 18 di Zach LeDay oltre a Quinn Ellis che ha trovato la tripla del pareggio al termine dei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Oasport.it
