A che ora Olimpia Milano-Brescia oggi Supercoppa Italiana basket 2025 | orario finale tv programma streaming

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si assegna il primo trofeo stagionale ovvero la Supercoppa Italiana di basket! Oggi domenica 28 settembre alle ore 18:00 all’Unipol Forum di Assago l’ EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia si contendono la vittoria di questa competizione che apre la nuova annata, in vista dell’avvio della Serie A previsto il prossimo weekend. L’EA7 Emporio Armani ha piegato la Virtus Bologna al termine di una battaglia conclusasi all’overtime (86-93), trascinata dai 23 punti di Shavon Shields e dai 18 di Zach LeDay oltre a Quinn Ellis che ha trovato la tripla del pareggio al termine dei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora olimpia milano brescia oggi supercoppa italiana basket 2025 orario finale tv programma streaming

© Oasport.it - A che ora Olimpia Milano-Brescia oggi, Supercoppa Italiana basket 2025: orario finale, tv, programma, streaming

In questa notizia si parla di: olimpia - milano

Olimpia Milano senza freni, dal Bayern Monaco arriva il centro Devin Booker

Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento

Eurolega 2025/2026: il calendario di Virtus Bologna e Olimpia Milano

olimpia milano brescia oggiDove vedere in tv Milano-Brescia, Finale Supercoppa Italiana basket 2025: orario, programma, streaming - Saranno Olimpia Milano e Germani Brescia le protagoniste della Finale di Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale della stagione 2025- Segnala oasport.it

olimpia milano brescia oggiOlimpia: Messina sull'infortunio di Lorenzo Brown, la finale con Brescia, la prima senza Armani - Ettore Messina commenta dalla sala stampa dell'Unipol Forum la vittoria della sua Olimpia Milano nella semifinale Supercoppa contro la Virtus Bologna. Come scrive pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Olimpia Milano Brescia Oggi