A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Giappone 2025 | quando la differita in chiaro

L’edizione 2025 del Gran Premio di Giappone di MotoGP si disputerà all’alba europea di domenica 28 settembre. Giusto così, dopotutto l’appuntamento deve tenere fede al proprio soprannome, ovverosia quello di essere la gara nel Paese del Sol Levante! Le classi formative andranno invece in scena nelle ore precedenti, dunque di notte o primissima mattina. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 7.00 La pista di Motegi ha i connotati del tracciato “Stop&Go” e non è particolarmente apprezzata dai piloti. Vuoi per il fatto di essere piuttosto anonima, vuoi perché edificata negli anni ’90 in una zona collinare e lontana dai grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Oasport.it

