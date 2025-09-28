A che ora Errani Paolini-Kichenok Perez WTA Pechino 2025 | orario tv programma streaming

La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino proseguirà domani, lunedì 29 settembre, quando le azzurre, accreditate della seconda testa di serie, affronteranno l’ ucraina Lyudmyla Kichenok e l’australiana Ellen Perez. Il match sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Brad Drewett dopo la sfida di doppio tra MihalikovaNicholls ed EikeriOlmos, ma in ogni caso inizierà non prima delle ore 6.00 italiane. La sfida tra ErraniPaolini e KhromachevaSutjiadi sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

