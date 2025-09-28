A cena con il vignaiolo

"Un viaggio tra sapere e sapori"Menù creato ad hoc per esaltare le caratteristiche dei vini presentati. Esperienza che ti permetterà di scoprire il territorio e la passione dietro il lavoro in vigna.Antipasto con gnudi toscani in crema di tartufo e nociCaponata di verdure misteFagottini sfiziosi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it