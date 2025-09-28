A Capranica e Oriolo Romano si discute di transizione ecologica
Un doppio appuntamento che mette al centro il futuro sostenibile dei territori. Il 3 e 4 ottobre il convegno “Governare la transizione ecologica: dai rifiuti alle comunità energetiche”, promosso da Gesenu in collaborazione con i comuni di Capranica e Oriolo Romano. Si svolge in due sedi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: capranica - oriolo
IL 3 E IL 4 OTTOBRE A CAPRANICA E A ORIOLO ROMANO UN CONVEGNO SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Gesenu, insieme al Comune di Capranica e al Comune di Oriolo Romano, organizza un convegno il 3 e il 4 ottobre 2025 presso il Centro Ci - facebook.com Vai su Facebook