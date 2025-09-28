A Capranica e Oriolo Romano si discute di transizione ecologica

Un doppio appuntamento che mette al centro il futuro sostenibile dei territori. Il 3 e 4 ottobre il convegno “Governare la transizione ecologica: dai rifiuti alle comunità energetiche”, promosso da Gesenu in collaborazione con i comuni di Capranica e Oriolo Romano. Si svolge in due sedi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

