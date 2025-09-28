Sono stabili le condizioni del bambini di 11 mesi che, giovedì pomeriggio, ha rischiato di soffocare a causa di una castagna ingerita accidentalmente. L’incidente si è verificato in un’area verde, nel quartiere di Madonna Alta. Secondo quanto ricostruito, il piccolo era al parco con un familiare quando ha smesso di respirare a causa del frutto che gli stava ostruendo le vie respiratorie dopo averlo inavvertitamente ingerito. Immediatamente è stato dato l’allarme e chiesto l’intervento del 118 che ha raggiunto il piccolo in pochi attimi. Il personale dell’ambulanza ha provveduto a rimuovere la castagna, ma il piccolo era andato in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A 11 mesi ingoia una castagna. Stabili le condizioni del bimbo. È ancora ricoverato in ospedale