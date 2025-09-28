Circa 5000 persone, di cui oltre 900 laureati dell’Università di Udine accompagnati da colleghi di corso, familiari e amici, un centinaio di docenti e una settantina di volontari fra il personale dell’Ateneo. Sono i numeri che caratterizzano la quinta edizione del Graduation Day dell’università friulana, l’evento che festeggia i laureati dell’ultimo anno che si è svolto questo pomeriggio allo Stadio Friuli–Bluenergy Stadium di Udine. Una giornata significativa che celebra la chiusura del percorso di studi e il conseguimento del titolo dei laureati, fra i quali i migliori per ogni corso di studio (sistema premiale), tra ottobre 2024 e luglio 2025. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - 900 laureati al Graduation Day di Udine