900 laureati al Graduation Day di Udine
Circa 5000 persone, di cui oltre 900 laureati dell’Università di Udine accompagnati da colleghi di corso, familiari e amici, un centinaio di docenti e una settantina di volontari fra il personale dell’Ateneo. Sono i numeri che caratterizzano la quinta edizione del Graduation Day dell’università friulana, l’evento che festeggia i laureati dell’ultimo anno che si è svolto questo pomeriggio allo Stadio Friuli–Bluenergy Stadium di Udine. Una giornata significativa che celebra la chiusura del percorso di studi e il conseguimento del titolo dei laureati, fra i quali i migliori per ogni corso di studio (sistema premiale), tra ottobre 2024 e luglio 2025. 🔗 Leggi su Udine20.it
In questa notizia si parla di: laureati - graduation
IN CINQUEMILA ALLO STADIO PER IL QUINTO GRADUATION DAY DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE Circa 5000 persone, di cui oltre 900 laureati dell’Università di Udine accompagnati da colleghi di corso, familiari e amici, un centinaio di docenti e una settantin - facebook.com Vai su Facebook
Udine, in cinquemila allo stadio per il Graduation Day: festa per 900 nuovi laureati - Grande festa allo Stadio Friuli di Udine per il quinto Graduation Day: oltre 900 laureati celebrati davanti a 5. Secondo nordest24.it
Graduation Day a Udine: 900 laureati pronti a lanciare il tocco allo Stadio Friuli - Sabato 27 settembre lo Stadio Friuli ospita la quinta edizione del Graduation Day dell’Università di Udine con 900 laureati. Si legge su nordest24.it