Solo Leveling ha catturato l’attenzione di milioni di fan sin dal suo debutto anime nel 2024, grazie all’animazione stellare di A-1 Pictures e al carisma del protagonista Sung Jinwoo. La sua ascesa, da underdog a figura di potenza incontrastata, con l’iconico aura-farming, è diventata un tratto distintivo amato da molti. Eppure, nonostante il successo crescente, la serie non è esente da critiche. Molti la considerano sopravvalutata, e con ragioni valide. Esistono, infatti, numerosi altri anime che hanno saputo eccellere laddove Solo Leveling ha mostrato delle lacune, o che hanno eseguito i suoi punti di forza in maniera dieci volte superiore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 6 anime che surclassano Solo Leveling e perché dovreste guardarli subito