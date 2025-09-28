L’ amore può arrivare a tutte le età. Ma non c’è niente di meglio di un’amore maturo: età significa più esperienza. E una maggiore esperienza si traduce nella capacità di evitare immaturi o narcisisti, uomini egoisti o addirittura crudeli. Non è matematica naturalmente, ma molte donne over 50 sviluppano un grande istinto in proposito. Ma quali sono i tipi di uomini capaci di promettere una grande storia d’amore dopo i 50 anni? Fuori dagli stereotipi, eccone alcuni. La cotta giovanile. Oggi le giovani generazioni dicono “crush”, ma un tempo si chiamava cotta. Ci si vedeva per una pizza, si ascoltava 99 Luft Balloons nell’autoradio scassata, e ci si dava baci sotto casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 5 uomini per una relazione d'amore folle che si possono incontrare dopo i 50 anni