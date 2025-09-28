4 hotel bruno barbieri sulle tracce del mito nella riviera di ulisse

Continua la sfida di 4 Hotel, il programma di Bruno Barbieri in onda questa sera, domenica 28 settembre, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. La nuova puntata farà tappa sulle tracce del mito e della storia nella cosiddetta Riviera di Ulisse, zona forse poco conosciuta ma incredibilmente sorprendente situata nel basso Lazio, ‘scoperta’ proprio da Ulisse, il più leggendario dei viaggiatori. Dal Golfo di Gaeta passando per Terracina, Salto di Fondi e fino a San Felice Circeo, lo chef stellato, nonché riconosciuto esperto di hôtellerie, darà il via alla gara. Come sempre, i concorrenti saranno valutati secondo i criteri di accoglienza, stile, pulizia, servizi e, più in generale, dell’ ospitalità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

