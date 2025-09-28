4 Hotel Bruno Barbieri sulle tracce del mito nella Riviera di Ulisse
Continua la sfida di 4 Hotel, il programma di Bruno Barbieri in onda questa sera, domenica 28 settembre, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. La nuova puntata farà tappa sulle tracce del mito e della storia nella cosiddetta Riviera di Ulisse, zona forse poco conosciuta ma incredibilmente sorprendente situata nel basso Lazio, ‘scoperta’ proprio da Ulisse, il più leggendario dei viaggiatori. Dal Golfo di Gaeta passando per Terracina, Salto di Fondi e fino a San Felice Circeo, lo chef stellato, nonché riconosciuto esperto di hôtellerie, darà il via alla gara. Come sempre, i concorrenti saranno valutati secondo i criteri di accoglienza, stile, pulizia, servizi e, più in generale, dell’ ospitalità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: hotel - bruno
Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”
Bruno Barbieri: «In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta. Una volta si sono rivenduti la mia stanza»
Tv, torna "4 Hotel" di Bruno Barbieri: una tappa sarà tra L’Aquila e il "Wild" Abruzzo
L'Aquila star indiscussa nella puntata abruzzese di 4 Hotel con lo chef Bruno Barbieri: tra natura, storia, tradizione e paesaggi wild. La vittoria della famosa sfida tra albergatori va a Nicola Santoro di Ginevra Boutique Room. 4 Hotel WelcomeAq Bruno Barbieri - facebook.com Vai su Facebook
Il mio viaggio tra gli hotel non si ferma: questa sera alle 21:15 vi aspetto su @SkyItalia e @NOWTV_It con una nuova puntata di #4hotel @BanijayItalia Shiro Dri - X Vai su X
4 Hotel, Bruno Barbieri sulle tracce del mito nella Riviera di Ulisse - 4 Hotel, nella puntata del 28 settembre 2025, arriva nel basso Lazio sulle tracce del mito e della storia nella cosiddetta Riviera di Ulisse ... Riporta davidemaggio.it
Bruno Barbieri – 4 Hotel, stasera su Sky e NOW: il quarto episodio fa tappa nella Riviera di Ulisse - Il nuovo episodio di 4 Hotel viaggia lungo il basso Lazio tra il Circeo, Terracina, Fondi e Gaeta, in una terra ricca di mito: gli albergatori saranno all'altezza delle aspettative di Bruno Barbieri? Secondo movieplayer.it