28 settembre Corri la Vita compie 23 anni | la storia della corsa
Firenze, 28 settembre 2025 - Corri la Vita, la corsa non competitiva più partecipata d'Europa, che unisce sport, cultura e solidarietà, è divenuta ormai un appuntamento imperdibile per decine di migliaia di appassionati, non solo fiorentini. Per questo motivo si è appena guadagnata il patricinio Unesco. Oggi un fiume di persone si snoderà dal parco delle Cascine fino a Piazza della Signoria: donne e uomini di ogni età, famiglie, gruppi di amici e colleghi parteciperanno alla manifestazione colorando Firenze grazie alle t-shirt ufficiali che anche quest’anno Ferragamo ha realizzato appositamente per l’Associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: settembre - corri
Corri la vita 2025: iscrizioni aperte per l’evento del 28 settembre
Firenze, il primo settembre partono le iscrizioni per Corri la Vita
Corri la vita, al via la maratona per combattere il tumore al seno. A Firenze, da venerdì 26 settembre, tre giorni di sport, solidarietà e screening gratuiti
Pink RAnning - Corri con CNA Ravenna contro la violenza di genere! 28 settembre 2025- Darsena di Città, Ravenna Per gli iscritti con e per chiunque volesse camminare insieme a noi, il punto di ritrovo per fare una foto di gruppo e part - facebook.com Vai su Facebook
22 settembre 2025, Prato Campus Run. Corri con le Università! Corsa non agonistica (5 Km) e passeggiata (2 Km) per il centro di Prato. Partenza dalla sede della Monash University in via Pugliesi 26. Partecipazione gratuita. Iscriviti qui: https://forms.gle/zaS6x - X Vai su X
28 settembre, Corri la Vita compie 23 anni: la storia della corsa - Tra i testimonial storici della corsa non competitiva più partecipata d'Europa figurano, tra gli altri, Hugh Grant, Monica Bellucci, Morgan Freeman, Sting, Marina Abramovich e Giorgio Napolitano ... Si legge su msn.com
Domenica “Corri la vita 2025” contro il tumore al seno - Attenzione ai provvedimenti di circolazione e alle modifiche dei per ... Si legge su nove.firenze.it