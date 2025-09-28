Firenze, 28 settembre 2025 - Corri la Vita, la corsa non competitiva più partecipata d'Europa, che unisce sport, cultura e solidarietà, è divenuta ormai un appuntamento imperdibile per decine di migliaia di appassionati, non solo fiorentini. Per questo motivo si è appena guadagnata il patricinio Unesco. Oggi un fiume di persone si snoderà dal parco delle Cascine fino a Piazza della Signoria: donne e uomini di ogni età, famiglie, gruppi di amici e colleghi parteciperanno alla manifestazione colorando Firenze grazie alle t-shirt ufficiali che anche quest’anno Ferragamo ha realizzato appositamente per l’Associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 28 settembre, Corri la Vita compie 23 anni: la storia della corsa