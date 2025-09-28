28 settembre Corri la Vita compie 23 anni | la storia della corsa

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 28 settembre 2025 - Corri la Vita, la corsa non competitiva più partecipata d'Europa, che unisce sport, cultura e solidarietà, è divenuta ormai un appuntamento imperdibile per decine di migliaia di appassionati, non solo fiorentini. Per questo motivo si è appena guadagnata il patricinio Unesco. Oggi un fiume di persone si snoderà dal parco delle Cascine fino a Piazza della Signoria: donne e uomini di ogni età, famiglie, gruppi di amici e colleghi parteciperanno alla manifestazione colorando Firenze grazie alle t-shirt ufficiali che anche quest’anno Ferragamo ha realizzato appositamente per l’Associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

28 settembre corri la vita compie 23 anni la storia della corsa

© Lanazione.it - 28 settembre, Corri la Vita compie 23 anni: la storia della corsa

In questa notizia si parla di: settembre - corri

Corri la vita 2025: iscrizioni aperte per l’evento del 28 settembre

Firenze, il primo settembre partono le iscrizioni per Corri la Vita

Corri la vita, al via la maratona per combattere il tumore al seno. A Firenze, da venerdì 26 settembre, tre giorni di sport, solidarietà e screening gratuiti

28 settembre corri vita28 settembre, Corri la Vita compie 23 anni: la storia della corsa - Tra i testimonial storici della corsa non competitiva più partecipata d'Europa figurano, tra gli altri, Hugh Grant, Monica Bellucci, Morgan Freeman, Sting, Marina Abramovich e Giorgio Napolitano ... Si legge su msn.com

28 settembre corri vitaDomenica “Corri la vita 2025” contro il tumore al seno - Attenzione ai provvedimenti di circolazione e alle modifiche dei per ... Si legge su nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: 28 Settembre Corri Vita