150 ore di permessi studio a rischio | quando le lezioni online non bastano più per ottenere l’assenza retribuita? La risposta della Corte di Cassazione
L'11 settembre 2025 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che ridefinisce i contorni dell'accesso ai permessi per il diritto allo studio previsti dalla normativa contrattuale. La decisione stabilisce criteri più stringenti per la fruizione delle famose 150 ore annuali, ponendo particolare attenzione alla questione delle università telematiche e dei corsi erogati in modalità asincrona L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
