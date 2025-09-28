12 ore di terrore Russia terribile attacco durante l’assemblea Onu! Immagini spaventose
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato con estrema fermezza quello che ha definito un “massiccio attacco russo all’Ucraina” avvenuto nella notte precedente, un’offensiva che ha superato ogni precedente per durata e intensità. Secondo il suo resoconto, pubblicato tramite il canale Telegram ufficiale, l’attacco è stato un assalto prolungato che si è esteso per “più di 12 ore”, un periodo di tempo che evidenzia la determinazione e la vastità della campagna aerea russa. Le forze russe hanno impiegato un arsenale impressionante, lanciando “quasi 500 droni d’attacco” e “oltre 40 missili”, tra cui i temuti missili Kinzhal, noti per la loro velocità e capacità di penetrazione delle difese aeree. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
