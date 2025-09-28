A quasi un anno di distanza dal precedente lavoro Salici, Lobina torna con un nuovo mini EP, “Abitarsi”, uscito il 26 settembre. Due brani registrati dal vivo in presa diretta, che racchiudono tutta l’urgenza e l’autenticità del suo percorso artistico. Un ritorno sincero e potente, Ecco “Abitarsi” di Lobina. A distanza di un anno dall’uscita dell’EP Salici, la cantautrice genovese Lobina torna con un nuovo lavoro intimo e diretto: “Abitarsi”, un mini EP live fuori dal 26 settembre 2025 per Altafonte Italia Lab22 Boc Music. Composto da due brani registrati dal vivo in presa diretta, il progetto racchiude tutta l’urgenza e la sincerità di un percorso artistico che rifugge la perfezione per abbracciare l’autenticità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - ? “ABITARSI” – Il nuovo mini EP live di Lobina: due canzoni per abitare se stessi