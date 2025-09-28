? MINIMAL pubblica IO e LUCIGNOLO | un viaggio synth-pop tra crescita e desiderio

Disponibile il 26 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio “IO e LUCIGNOLO ”, nuovo singolo dell’artista umbro Minimal. Tramite il personaggio di Lucignolo di “Pinocchio” il brano invita l’ascoltatore alla ricerca di nuove esperienze, proiettandosi al di là dei propri limiti. Il nuovo singolo “IO e LUCIGNOLO” di Minimal è disponibile dal 26 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Esce giovedì 26 settembre il nuovo singolo di MINIMAL, cantautore umbro classe 1998. Il brano si intitola “IO e LUCIGNOLO” ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - ? MINIMAL pubblica “IO e LUCIGNOLO”: un viaggio synth-pop tra crescita e desiderio

In questa notizia si parla di: minimal - pubblica

Scuola civica di Musica di Cagliari: pubblicati gli elenchi delle domande di iscrizione pervenute per l’anno scolastico 2025-2026 Sono pubblicati gli elenchi relativi alle iscrizioni alla Scuola civica di Musica per l’anno scolastico 2025-2026. Gli elenchi pubblica - facebook.com Vai su Facebook

Sala: "Io in Regione Lombardia? Sono interessato a continuare con l'attività pubblica" - Sono interessato a continuare con l'attività pubblica" "Io sono interessato a tutto, ho voglia di lavorare e di fare le cose, ma il mio interesse può contare zero se ... Come scrive affaritaliani.it