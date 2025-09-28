? MINIMAL pubblica IO e LUCIGNOLO | un viaggio synth-pop tra crescita e desiderio

Disponibile il  26 settembre  su tutte le piattaforme digitali e in radio  “IO e LUCIGNOLO ”, nuovo singolo dell’artista umbro  Minimal. Tramite il personaggio di Lucignolo di “Pinocchio” il brano invita l’ascoltatore alla ricerca di nuove esperienze, proiettandosi al di là dei propri limiti.  Il nuovo singolo “IO e LUCIGNOLO” di Minimal è disponibile dal 26 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Esce giovedì 26 settembre il nuovo singolo di MINIMAL, cantautore umbro classe 1998. Il brano si intitola “IO e LUCIGNOLO” ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

