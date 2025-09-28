?? Colosseo acceso d’oro per i bambini malati di cancro | l’iniziativa di Peter Pan ODV

Periodicodaily.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, 27 settembre 2025, a Roma si è tenuta la cerimonia di accensione del Colosseo come segno di speranza e vicinanza per tutti i bambini malati di cancro e per le loro famiglie. L’iniziativa è stata organizzata da Peter Pan ODV in occasione del Settembre d’Oro mese dedicato alla sensibilizzazione sui problemi e i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

colosseo acceso d8217oro per i bambini malati di cancro l8217iniziativa di peter pan odv

© Periodicodaily.com - ?? Colosseo acceso d’oro per i bambini malati di cancro: l’iniziativa di Peter Pan ODV

In questa notizia si parla di: colosseo - acceso

colosseo acceso d8217oro bambiniIL COLOSSEO ACCESO PER TUTTI I BAMBINI MALATI DI CANCRO - 30 un nastro dorato ha illuminato il Colosseo per la campagna “ Accendi d’Oro, accendi la speranza ” in occasione del Settembre d’Oro dedicato alla sensibilizzazione sul ... politicamentecorretto.com scrive

Roma, il Colosseo illuminato per i bambini malati di cancro - (LaPresse) Il Colosseo è stato illuminato sabato come segno di speranza e vicinanza per tutti i bambini malati di cancro e per le loro famiglie. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Colosseo Acceso D8217oro Bambini