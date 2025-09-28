?? Colosseo acceso d’oro per i bambini malati di cancro | l’iniziativa di Peter Pan ODV

Ieri sera, 27 settembre 2025, a Roma si è tenuta la cerimonia di accensione del Colosseo come segno di speranza e vicinanza per tutti i bambini malati di cancro e per le loro famiglie. L'iniziativa è stata organizzata da Peter Pan ODV in occasione del Settembre d'Oro mese dedicato alla sensibilizzazione sui problemi e i

Questa sera, insieme, abbiamo acceso il Colosseo Un nastro d’oro che parla di coraggio, speranza e amore. È dedicato a tutti i bambini e ragazzi malati di cancro e alle loro famiglie, che ogni giorno ci insegnano la forza della vita. Stanotte Roma brilla per t - facebook.com Vai su Facebook

IL COLOSSEO ACCESO PER TUTTI I BAMBINI MALATI DI CANCRO - un nastro dorato ha illuminato il Colosseo per la campagna " Accendi d'Oro, accendi la speranza " in occasione del Settembre d'Oro dedicato alla sensibilizzazione sul

Roma, il Colosseo illuminato per i bambini malati di cancro - Il Colosseo è stato illuminato sabato come segno di speranza e vicinanza per tutti i bambini malati di cancro e per le loro famiglie.