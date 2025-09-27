Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli | il film sul poeta

Dentro il mondo di Giovanni Pascoli, tra i suoi versi, tra traumi, malinconie e sorrisi, tra le pieghe del rapporto di amore e condizionamenti con le sorelle. Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, dal 2 ottobre al cinema distribuito da Academy Two (e prossimamente su Rai 1), pur snodandosi con un impianto classico, toglie l’odor di naftalina dalla biografia del poeta romagnolo. Giuseppe Piccioni, che dirige sulla sceneggiatura sensibile di Sandro Petraglia (scritta in collaborazione con Lorenzo Bagnatori ed Eleonora Bordi), ci consegna un Pascoli vicino a noi, molto più famigliare dei ricordi di scuola. 🔗 Leggi su Panorama.it

